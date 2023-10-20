Знищений російський військовий гелікоптер

Внаслідок української атаки на аеродроми окупованих Бердянська та Луганська 17 жовтня було загалом вражено 14 російських військових гелікоптерів та засоби ППО. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

З посиланням на дані розвідки, повідомляється, що масштаби збитків наразі не підтверджені, однак ймовірно, що у Бердянську знищили 9 гелікоптерів, а у Луганську − 5.

«Оскільки безпосередня авіаційна підтримка Росії на сьогодні вкрай слабка, російські оборонні лінії все більше покладаються на підтримку гелікоптерів перед українським наступом», − зазначили у міністерстві.

Як повідомили у відомстві, Бердянськ використовувався Росіянами як основна передова оперативна база на південній осі, яка забезпечувала як матеріально-технічне забезпечення, так і наступальну й оборонну спроможність. У разі підтвердження втрати вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальший наступ на цьому напрямку.

«Враховуючи нинішнє навантаження на російське військове виробництво, підтверджену втрату будь-яких літальних апаратів буде важко компенсувати в коротко- та середньостроковій перспективі», − зазначили військові.

Ця втрата може створити додатковий тиск на російських пілотів і літаки, які вже потерпають від бойового виснаження та проблем з обслуговуванням через непередбачену затяжну кампанію. Ймовірно, що цей удар змусить Росію знову перенести свої оперативні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по аеродромах, розташованих поблизу окупованих Луганська та Бердянська. Того ж дня газета The Wall Street Journal повідомила, що ЗСУ атакували Бердянськ та Луганськ американськими ракетами ATACMS, невелику кількість яких США таємно передали Україні.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію та заявив, що далекобійні ракети вже показали себе на фронті.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет ATACMS, подякував українським воїнам «за службу», а партнерам «за підтримку». У ЗСУ повідомили про знищення дев’яти гелікоптерів різних модифікацій, спеціальної техніки на аеродромах, пускової установки ППО, складу боєприпасів. Також було пошкоджено злітні смуги летовищ. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими.