Ймовірно, пілот «демілітаризувався» разом з літаком

У суботу, 11 лютого, українські прикордонники у битві за Бахмут збили російський бойовий літак, який став вже другою підтвердженою знищеною ціллю за тиждень. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Військові зазначили, що вірогідно це був штурмовик Су-25. Його вдалось збити із переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання літак задимівся і почав різке зниження.

«Зіткнувшись з землею, літак розбився. Ймовірно, пілот «демілітаризувався» разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили», — додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 лютого, українські прикордонники збили російський штурмовик в районі Бахмута Донецької області.