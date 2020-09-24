«Укроборонпром» показав випробування українського кулемета КТ-7,62

Київський завод «Маяк», який входить до складу державного концерну «Укроборонпром», провів унікальні випробування кулемета власного виробництва КТ-7,62, яким оснащено всі види легкої бронетехніки Збройних Сил України. Ці випробування вперше підтвердили живучість кулемета після здійснення 25 тисяч пострілів, що на 10 тис. пострілів перевищує стандарти НАТО.

За інформацією «Укроборонпрому», під час випробувань перевіряли справність роботи кулемета в усіх можливих кліматичних зонах Землі, відтворених у заводській лабораторії.

Випробування на живучість тривали 10 днів, а кліматичні випробування – 15 діб, їх проводили фахівці заводу-виробника разом з військовими представниками Міністерства оборони України.

«Випробування на живучість відбулися у вересні – протягом 10 днів по 3-4 години на добу кулемет безперервно стріляв з перевіркою на кучність, аби довести свою живучість у 25 тисяч пострілів. У 2014 році, коли на Сході України велися особливо інтенсивні бої, наші кулемети працювали приблизно з такою ж інтенсивністю, але вже в умовах реальних боїв. Тому цими періодичними випробуваннями ми підтвердили здатність КТ-7,62 безвідмовно влучно працювати в умовах сучасного типу збройних конфліктів, в якому основне значення мають кулемети та снайперське озброєння», – пояснив заступник голови правління з виробництва заводу «Маяк» Олександр Гордєєв.

Такі танкові кулемети встановлюються на БТР-4Е, які виготовляє Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова в рамках державного оборонного замовлення.

Фото «Укроборонпрому»

Як наголосили в «Укроборонпромі», «Маяк» став другим збройовим заводом у світі, який здійснив випробування з настрілом у 25 тисяч гільз. Першим таким заводом став розташований у Росії «Іжевський механічний завод».

Для порівняння, стандарт НАТО для таких типів озброєння передбачає 15 тис. безвідмовних пострілів.

Кулемет КТ-7,62 калібру 7,62 мм (набій 7,62 х 54 R)– призначений для ураження живої сили противника і його технічних засобів. Розроблений та виробляється на заводі «Маяк». Існують дві модифікації кулемета: КТ-7,62 (танковий) та КМ-7,62 (піхотний). Танковий кулемет КТ-7,62 призначений для встановлення на бронетехніку як допоміжне озброєння танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти та іншої військової техніки. Збройні сили України прийняли його на озброєння в 2011 році.

У найближчих планах Заводу – розробка нової версії кулемета КТ-7,62 під набій 7,62x51 NATO. Її хочуть завершити за рік. Після цього Україна отримає можливість постачати такі кулемети збройним силам країн НАТО.