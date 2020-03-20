Українці почали заражати коронавірусом одне одного, – МОЗ

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Україна тільки починає перебудовуватися до режиму карантину, тому оцінювати його ефективність поки рано

Новий коронавірус почав розповсюджуватися всередині України. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми «Право на владу» в ефірі телеканалу «1+1».

«У країну зайшла коронавірусна хвороба. В країні зареєстровані навіть перші випадки внутрішньокраїнного інфікування», – сказав він.

За словами Ляшка, карантинні заходи дуже важливі, бо направлені на те, щоб зупинити це поширення, а також «унеможливити пікове зростання масового надходження хворих до системи охорони здоров’я».

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти продовження карантину, якщо збережуться темпи поширення вірусу в сусідніх країнах.

«Готуємося до продовження карантину, це не секрет. Якщо збережуться такі темпи поширення як у сусідніх країнах, карантин буде продовжено», – сказав він.

Ляшко наголосив, що Україна тільки починає перебудовуватися до режиму карантину, тому оцінювати його ефективність поки рано.

«Ми тільки починаємо впроваджувати карантин, країна ще не так перебудувалася. Є внутрішньодержавне поширення. Результат поки оцінити відразу буде важко», – сказав він.

Ляшко закликав скоротити контакти, мобільність і менше користуватися громадським транспортом.

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