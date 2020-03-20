Українці почали заражати коронавірусом одне одного, – МОЗ
МОЗ розглядає варіанти продовження карантину
Новий коронавірус почав розповсюджуватися всередині України. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми «Право на владу» в ефірі телеканалу «1+1».
«У країну зайшла коронавірусна хвороба. В країні зареєстровані навіть перші випадки внутрішньокраїнного інфікування», – сказав він.
За словами Ляшка, карантинні заходи дуже важливі, бо направлені на те, щоб зупинити це поширення, а також «унеможливити пікове зростання масового надходження хворих до системи охорони здоров’я».
Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти продовження карантину, якщо збережуться темпи поширення вірусу в сусідніх країнах.
«Готуємося до продовження карантину, це не секрет. Якщо збережуться такі темпи поширення як у сусідніх країнах, карантин буде продовжено», – сказав він.
Ляшко наголосив, що Україна тільки починає перебудовуватися до режиму карантину, тому оцінювати його ефективність поки рано.
«Ми тільки починаємо впроваджувати карантин, країна ще не так перебудувалася. Є внутрішньодержавне поширення. Результат поки оцінити відразу буде важко», – сказав він.
Ляшко закликав скоротити контакти, мобільність і менше користуватися громадським транспортом.
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