59-а Венеціанська бієнале була відкладена через коронавірус

На 59-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва Україну представить галерея The Naked Room з мистецьким проектом «Фонтан виснаження. Висока вода», який було визначено за результатами рейтингового голосування. Про це повідомили у прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики.

Як повідомляє лайфстайл видання «Bird in Flight», художником проекту «Фонтан виснаження. Висока вода» став Павло Маков. До кураторської групи увійшли Лізавета Герман, Марія Ланько і Борис Філоненко. Проект являє собою реалізацію ідеї Павла Макова, яка з’явилася ще в 1995 році: це серія вмонтованих у стіну мідних воронок, які функціонуватимуть як фонтан.

У 1990-х практично всі фонтани в Харкові, де живе і працює Маков, не діяли і перетворилися на парадоксальні об’єкти у просторі міста. У повноцінному вигляді, з потоками води, проект художника так і не був реалізований. Сьогодні фонтан Макова стає образом виснаження на культурному, економічному і політичному рівнях. У Венеції, яка повільно йде під воду, робота набуде нового значення. До експозиції будуть додані архівні матеріали, що розповідають про історію створення інсталяції.

Виставка «Фонтан». Львів, Національний музей імені Андрея Шептицького. 2017 рік (фото «Bird in Flight»)

Зауважимо, що у червні поточного року конкурсна комісія обрала чотири мистецькі проекти для представлення України на 59-й бієнале. До фіналу увійшли: Куратор: Фонд Ізоляція з мистецьким проєктом «Санаторій «Гібридне зцілення»; куратор: Галерея The Naked Room з мистецьким проєктом «Фонтан виснаження. Висока вода»; куратор: Щербенко Арт Центр з мистецьким проєктом «Президентка Криму»; куратор: Тетяна Кочубінська з мистецьким проєктом «Наслідки фотографії».

Венеціанська бієнале Biennale di Venezia – одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два непарні роки у Венеції. У рамках бієнале проводяться також Венеціанський кінофестиваль та Венеціанський фестиваль архітектури.

Україна бере участь у Венеціанській бієнале із 2001 року. 59-а Венеціанська бієнале була відкладена через коронавірус, тож замість поточного року її планують провести у 2022.