З Ужгорода потяг виїжджає о 6:27 і прибуває у Львів в 11:37

В електропоїзді №835/836 Львів – Ужгород встановили нові крісла, провели мережу Wi-Fi та додали кондиціонування. Модернізований потяг вийде в перший рейс у вівторок, 15 вересня.

Як повідомили в «Укразалізниці», капітальний ремонт провели у луганському електропоїзді ЕПЛ2Т-002. Його маршрут пролягає через Стрий, Сколе, Тухлю, Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

З Ужгорода електропоїзд виїжджає о 6:27 і прибуває у Львів в 11:37. Відправлення зі Львова – о 17:28, прибуття в Ужгород о 22:46.

У потязі встановили м’які крісла, розетки та порти Type-C, USB, кріплення для велосипедів, сповивальні столики, пандуси й спеціальні місця для людей з інвалідністю, вказівники й таблички шрифтом Брайля.

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У буфетній зоні можна купити снеки та напої з торговельного автомата. Поїзд оснащений системою кондиціонування і мережею Wi-Fi.