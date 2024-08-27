У ніч на середу, 27 серпня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили 8 БпЛА типу Shahed.



«Наразі працюють усі відповідні служби, які встановлюються місця падіння уламків. Разом із тим, внаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку, отримав контузію», – повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.



Станом на ранок енергетики повністю відновили електропостачання у населених пунктах, де воно зникло після вчорашньої масованої атаки. Втім, через важку ситуацію в енергосистемі, на території області вводять графіки погодинних знеструмлень світла.



Додамо, що 27 серпня повітряну тривогу у Хмельницькій області оголошували тричі: з 00:24 до 02:47; з 03:17 до 07:49; з 08:55. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну 91 дронами та ракетами, з них 65 вдалося збити.