Аварія сталася вранці 1 лютого у Шепетівському районі

Поблизу села Ревуха Шепетівського району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з деревом загинув 56-річний водій Fiat Punto. Про це повідомила 3 лютого пресслужба поліції області.

За даними слідства, аварія сталася 1 лютого близько 09:45 на трасі Кременець – Славута – Антоніни. Попередньо відомо, що 56-річний житель села Топори, водій автомобіля Fiat Punto, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого зіткнувся з деревом.

«Від отриманих травм водій загинув на місці події», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють всі обставини події.