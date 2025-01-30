Аварія сталася 28 січня на трасі Житомир – Чернівці біля села Соколівка

У селі Соколівка Хмельницького району пʼяний водій автомобіля Seat Alhambra зіткнувся з відбійником, у результаті чого загинув його 24-річний пасажир. Винуватцю ДТП загрожує до десяти років тюрми. Про це повідомила 30 січня пресслужба поліції області.

Аварія на трасі Житомир – Чернівці сталася 28 січня близько 23:30. За даними слідства, 33-річний житель села Стріхівці, водій автомобіля Seat Alhambra, не впорався з керуванням і зіткнувся з відбійником. У результаті 24-річний пасажир легковика від отриманих травм загинув на місці події. Водій та ще один пасажир, 47-річний чоловік, травмувалися.

Перевірка показала, що 33-річний водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Наразі чоловік перебуває під конвоєм у лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.