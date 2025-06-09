У ніч на понеділок, 9 червня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши 499 засобів повітряного нападу. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 460 безпілотників та ще 19 ракет. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Загалом в ніч з 8 на 9 червня російські військові атакували Україну:

479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із території Курська, Шаталово, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська;

чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал» із Тамбовської області;

10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської області;

трьома крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

крилатою ракетою Х-35 з окупованого Криму.



« За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені», – повідомили військові.

Зокрема, українські оборонці знешкодили:

277 ворожих БпЛА збили вогневими засобами, 183 дрони — локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

10 крилатих ракет Х-101;

чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;

дві крилаті ракети Х-22, вони не досягли цілей (локаційно втрачені);

дві протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну крилату ракету Х-35.

Результати роботи ППО 9 червня (Інфографіка Повітряних сил)

Влучання ворожих засобів зафіксували у 10 локаціях, падіння уламків – у 17 локаціях.

Нагадаємо, цієї ночі РФ випустила по Рівненській області рекордну кількість дронів та ракет. Основними цілями ворога були Рівне та Дубно. Завдяки роботі ППО наслідки атаки вдалося мінімізувати. В ОВА повідомили, що незначних ушкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури, а також постраждав житель Рівненського району.

У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю.

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі Київщини пошкоджено два приватні будинки, автомобіль та господарча споруда.

Доповнено. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що вночі російські окупанти атакували один з оперативних аеродромів України. За його словами, на авіабазі є влучання ворожих ракет і дронів, оскільки, враховуючи велику кількість цілей, «збити все неможливо».