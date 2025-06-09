У ніч проти понеділка, 9 червня, російські війська завдали масованого комбінованого удару по Рівненській області. Основними цілями ворога були Рівне та Дубно. Про це повідомили в телеграмі керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль та колишній мер Рівного Олександр Третяк.

Очільник Рівненщини розповів, що вночі регіон зазнав потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.

«Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб. Більше інформації про наслідки нічної атаки – згодом», – написав Коваль.

За словами Олександра Третяка, область атакували десятки ударних безпілотників Shahed і ракет. Головними цілями атаки росіян цієї ночі були Дубно та Рівне.

«Дякуємо Богу за кожне врятоване життя. Дякуємо героям з ППО та мобільним вогневим групам – ви тримали небо, коли земля здригалася. Ваша мужність – щит для мільйонів. Попри все – тримаємо стрій», – ідеться в повідомленні.

Додамо, уночі на Рівненщині двічі оголошували повітряну тривогу – з 23:43 по 01:48 та з 02:24 по 05:48. У першому випадку влада області повідомляла про загрозу застосування БпЛА. Уже близько третьої години ночі у Рівному пролунали потужні вибухи. О 04:44 серію вибухів внаслідок масованої комбінованої атаки було чутно в місті Дубно.

Доповнено. О 08:56 по всій території України було оголошено повітряну тривогу через зліт носія аеробалістичних ракет «Кинджал» МіГ-31К. Близько дев’ятої ранку вибухи було чутно на території Рівненської області зокрема.

Оновлено о 10:36. Керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що вранці в області працювали Сили ППО, наслідків для цивільної інфраструктури немає.

Також, за його словами, внаслідок нічної ворожої атаки незначних ушкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури області. У постраждалого жителя Рівненського району – поранена рука. Він перебуває на лікуванні.

«Ворог атакував область десятками повітряних цілей. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалось мінімізувати. Зокрема, об’єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі», – цитує Коваля «Суспільне».