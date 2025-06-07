Медики та рятувальники надають допомогу постраждалим внаслідок російського удару по Харкову

Ввечері суботи, 7 червня, російські військові атакували центральну частину Харкова. Внаслідок обстрілу загинула керівниця дитячої залізниці. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, близько 17:30 російські військові атакували Шевченківський район міста керованими авіабомбами (КАБ). Обстріл стався поруч з дитячою залізницею. Внаслідок атаки загинула 32-річна керівниця закладу. Ще четверо залізничників отримали поранення, одного з них наразі оперують лікарів.

«Удар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної, нашої дитячої залізниці Харкова. З безпекових міркувань її відкриття скасували, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку», – повідомив Олександр Перцовський.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, станом на 19:57 внаслідок російської атаки поранення зазнали понад 40 людей.

«Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни. Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – прокоментував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 7 червня, здійснили найпотужніший обстріл Харкова за час повномасштабної війни. Внаслідок обстрілу загинули троє харків’ян, поранення отримала 21 людина. Серед постраждалих – півторамісячне немовля та 14-річна дівчина.