Управління туризму Львівської ОВА очолила Марʼяна Кукса
Управління туризму та курортів Львівської ОВА очолила Марʼяна Кукса. Про це 18 вересня повідомила пресслужба управління.
«Мар’яна добре відома у туристичному середовищі не лише Львівщини, але і за межами нашої області. Має великий досвід співпраці з бізнесом, громадами та людьми, які творять туризм сьогодні. Тривалий час була співкоординаторкою проєкту для військових, ветеранів та членів їхніх сімей “Терапія мандрами”, який забезпечує емоційне відновлення захисників, захисниць та їхніх родин і охоплює військові частини, реабілітаційні центри та громадські організації», – повідомили в управлінні.
Марʼяна Кукса замінила на цій посаді Тараса Лозинського, який виконував обовʼязки керівника як заступник директора департаменту спорту, молоді та туризму.
Додамо, що Марʼяна Кукса є дружиною голови Пустомитівського районного суду Львівщини. У декларації на посаду керівниці управління туризму вона вказала три земельні ділянки і будинок у Басівці і квартиру у Львові. Крім цього, вона задекларувала автомобіль Volkswagen Golf, 337,4 тис. грн зарплати в управлінні туризму, а також 10 тис. доларів готівки в спільній власності з чоловіком і дітьми.