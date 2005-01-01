УПЦ КП оскаржує в Європейському суді напад на храм в Криму

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 10:441881

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УПЦ КП оскаржує в Європейському суді напад на храм в Криму
фото «Крим.Реалії»
Російські окупанти забрали килими, ікони, хрест і посуд із каплиці храму УПЦ КП у Сімферополі

Представники УПЦ КП подали заяву до Європейського суду з прав людини за фактом нападу російських силовиків на храм св. рівноапостольних князів Ольги та Володимира в Сімферополі. Про це повідомив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, інформує «Крим.Реалії».

«Європейський суд з прав людини прийняв цю заяву, зареєстрував її. Події в серпні ще більше згуртували громаду, люди розуміють, що в будь-який момент можуть закрити церкву. Коли складаються такі обставини, вони призводять до того, що люди через острах залишитися без своєї церкви, без літургії, без причастя, йдуть до церкви», – заявив він.

Як інформував ZAXID.NET, 31 серпня 2017 року російські силовики блокували храм Київського патріархату, в результаті чого був травмований архієпископ Климент.

Сам Климент розповів, що судові пристави забрали хрест, церковний посуд, раритетні ікони, столовий посуд із порцеляни й кришталю, які було подаровано церкві, а також килими.

Після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату та провела конкурс на оренду частини приміщень церкви.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

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