Фермери Румунії протестували протягом трьох тижнів

У п’ятницю, 2 лютого, уряд Румунії заявив про досягнення домовленості із місцевими фермерами. Страйкарі мають припинити протести, блокування доріг та пунктів пропуску. Про це повідомляє Reuters.

Протести у Румунії тривали протягом трьох тижнів. Фермери вивозили техніку на дороги у великих містах, що сповільнювало рух або повністю його блокувало. Крім того, протестувальники також блокували роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною.

У п’ятницю прем’єр-міністр Марсель Чолаку та представники протестувальників підписали угоду, згідно з якою створиться комітет, який об’єднає декілька міністерств для пошуку рішень.

Нагадаємо, з 9 січня румунські фермери протестували проти рішень румунського міністерства агрополітики та блокують дороги у різних регіонах країни через кризу в аграрному секторі. Аграрії вимагали інформації щодо рішень про кредитування та просили призупинити податкові зобов’язання, якщо зіткнулися з фінансовими труднощами.

Ще однією з вимог румунських фермерів було припинення ввезення до Румунії українського зерна. Також румунські фермери вимагали компенсації внаслідок «значної дестабілізації ринку зерна, спричиненої імпортом дешевого зерна з України, яке не відповідає стандартам ЄС і може поставити під загрозу продовольчу безпеку, а також через транзит українського зерна та насіння олійних культур».

16 січня влада Румунії вже заявляла про досягнення компромісу з фермерами, які блокують кордон з Україною. Серед поступок, на які пішов уряд Румунії, готовність влади повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики. Уряд також задовольнив вимоги щодо компенсації збитків, завданих імпортом з України.

19 січня, румунські фермери розблокували пункт пропуску «Вікову-де-Сус», що межує з українським «Красноїльськ». 20 січня румунські протестувальники припинили блокаду пунктів пропуску «Халмеу-Дякове» та «Сірет – Порубне».