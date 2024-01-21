Румунські фермери направили листа представникам влади країни

Румунські фермери направили листа президенту Клаусу Йоганнісу, прем’єр-міністру Марселю Чолаку та міністру сільського господарства Флоріну Барбу з проханням підтримати деякі заходи щодо транспортування зерна з України на території Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства. Про це у неділю, 21 січня, повідомило Digi24.

Альянс з питань сільського господарства та співробітництва у своєму листі пропонує до 30 квітня 2024 року запровадити європейську систему, у якій буде визначений пункт призначенння української сільськогосподарської продукції ще до в’їзду в ЄС. Крім того, аграрії пропонують зважувати українську продукцію на в’їзді та виїзді, вводити ці дані в систему, де вони будуть доступні «будь-якій зацікавленій особі». Це має гарантувати, що українські продукти досягнуть відповідних пунктів призначення.

Також румунські фермери вимагають встановити порогові значення імпорту для будь-якого сільськогосподарського товару на основі річних або квартальних середніх показників 2021-2022 років. Будь-яка продукція, імпортована вище цього порогу, повинна експортуватися за межі ЄС і, отже, дозволена для транзиту в межах ЄС лише в супроводі електронних пломб, які відстежуються в режимі реального часу за допомогою GPS, без відхилень від маршруту або невиправданих зупинок.

«Ми просимо вас зробити всі можливі кроки разом. Наполягати та взяти на себе спільну відповідальність у дискусіях з пані Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, паном Віце-президентом Валдісом Домбровскісом, паном Комісаром з питань сільського господарства паном Янушем Войцеховським та міністрами сільського господарства держав-членів», – йдеться у листі.

Представники Альянсу з питань сільського господарства та співробітництва Румунії наголосили, що якщо влада не дослухається до їх вимог, то вони посилять протести на кордоні з Україною. Крім того, автори листа кажуть, що протести можуть відбутися і в інших країнах, що є членами ЄС.

Нагадаємо, з 9 січня румунські фермери протестують проти рішень румунського міністерства агрополітики та блокують дороги у різних регіонах країни через кризу в аграрному секторі. Аграрії вимагали інформації щодо рішень про кредитування та просили призупинити податкові зобов’язання, якщо зіткнулися з фінансовими труднощами.

Ще однією з вимог румунських фермерів було припинення ввезення до Румунії українського зерна. Також румунські фермери вимагали компенсації внаслідок «значної дестабілізації ринку зерна, спричиненої імпортом дешевого зерна з України, яке не відповідає стандартам ЄС і може поставити під загрозу продовольчу безпеку, а також через транзит українського зерна та насіння олійних культур».

13 січня румунські фермери вперше заблокували рух вантажівок через румунсько-український кордон. Першим заблокуваним КПП був «Сірет – Порубне», а згодом, 15 січня, – КПП «Вікову-де-Сус – Красноїльськ». 18 січня, фермери перекрили рух вантажівок перед пунктом пропуску «Халмеу-Дякове» на українсько-румунському кордоні.

16 січня влада Румунії заявила про досягнення компромісу з фермерами, які блокують кордон з Україною. Серед поступок, на які пішов уряд Румунії, готовність влади повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики. Уряд також задовольнив вимоги щодо компенсації збитків, завданих імпортом з України.

19 січня, румунські фермери розблокували пункт пропуску «Вікову-де-Сус», що межує з українським «Красноїльськ». 20 січня румунські протестувальники припинили блокаду пунктів пропустку «Халмеу-Дякове» та «Сірет – Порубне».