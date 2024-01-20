Пункт пропуску «Сірет – Порубне»

Румунські протестувальники розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП «Сірет», що розташований навпроти українського пункту пропуску «Порубне» на Буковині. Пізніше прикордонники повідомили, що пунк пропуску «Халмеу-Дякове» також повноцінно віднови роботу. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

«Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком. Для вантажівок продовжує діяти електронна черга», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня румунські фермери вперше заблокували рух вантажівок через румунсько-український кордон. Першим КПП заблокували «Сірет – Порубне», а згодом, 15 січня, – КПП «Вікову-де-Сус – Красноїльськ».

16 січня влада Румунії заявила про досягнення компромісу з фермерами, які блокують кордон з Україною. Серед поступок, на які пішов уряд Румунії, готовність влади повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики. Уряд також задовольнив вимоги щодо компенсації збитків, завданих імпортом з України. Серед інших вимог, які висували фермери, були:

безкоштовний бензин та дизель для аграріїв;

скасування контролю перевізників на митниці;

припинення зважування вантажівок;

скасування обов’язкової наявності GPS-трекерів для прокладання маршрутів;

припинення ввезення українського зерна до Румунії;

скасування контролю Агентства платежів та інтервенції для сільського господарства;

скасування регулярних перевірок технічного огляду для власників тракторів.

Більшість вимог румунський уряд назвав абсурдними. Попри «компроміс», 18 січня румунські протестувальники заблокували третій пункт пропуску – «Халмеу – Дякове».

У п’ятницю, 19 січня, румунські фермери розблокували пункт пропуску «Вікову-де-Сус», що межує з українським «Красноїльськ».

Доповнено. Пізніше 20 січня о 13:20 румунські протестувальники припинили блокаду пункту пропустку «Халмеу-Дякове». Станом на цю годину у черзі на виїзд з України перебувало 634 вантажівки, на в’їзд в Україну очікували 30 вантажівок.