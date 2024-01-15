Скільки триватиме блокана – наразі не відомо

У понеділок, 15 січня, румунські фермери заблокували рух вантажівок через два пункти пропуску. Мова йде про «Вікову-де-Сус – Красноїльськ» та «Сірет – Порубне». Раніше румунська сторона вже двічі блокувала рух вантажівок, але протести фермерів відбувалися лише на одному пункті пропуску.

Державна прикордонна служба України 15 січня повідомила, що рух вантажівок через два пункти пропуску заблоковано. Близько 12:00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску «Сірет», який розташований навпроти українського пункту пропуску «Порубне» на Закарпатті. Також почалося блокування румунського пункту пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського – «Красноїльськ» на Буковині.

«Інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України», – додали в Державній прикордонній службі України.

Наразі скільки часу триватиме блокування руху вантажного транспорту – невідомо. В суботу, 13 січня, румунські фермери вперше заблокували пункт пропуску «Сірет – Порубне» на Буковині. Акція протесту стартувала о 17:00, а вже 21:55 українські прикордонники повідомили, що рух вантажівок через кордон відновили.

Подібний протест знову повторився в неділю, 14 січня. Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», який розташований навпроти українського КПП «Порубне». Водночас аграрії не висловили точних причин блокування і конкретних вимог.

Румунські ЗМІ раніше повідомляли, що у країні шостий день тривають масштабні протести аграріїв. За даними румунського видання Digi24, 12 січня між протестувальниками та міністрами Румунії відбулися перемовини, в результаті яких прем’єр-міністр Марсель Чолаку заявив про погрози та абсурдні вимоги від фермерів, покинувши дискусію. Зокрема, за його словами, протестувальники просили уряд отримувати бензин і дизель безкоштовно, «як у Венесуелі». Серед інших вимог:

скасування контролю перевізників на митниці;

припинення зважування вантажівок;

скасування обов’язкової наявності GPS-трекерів для прокладання маршрутів;

скасування контролю Агентства платежів та інтервенції для сільського господарства;

скасування регулярних перевірок технічного огляду для власників тракторів.

Ще однією з вимог румунських фермерів було припинення ввезення до Румунії українського зерна. Також румунські фермери хочуть отримати компенсації внаслідок «значної дестабілізації ринку зерна, спричиненої імпортом дешевого зерна з України, яке не відповідає стандартам ЄС і може поставити під загрозу продовольчу безпеку, а також через транзит українського зерна та насіння олійних культур».

Румунський уряд був приголомшений вимогами протестувальників та назвав їх абсурдними. Перемовини щодо домовленостей між румунською владою та фермерами тривають.

Додамо, що лише нещодавно подібні блокування руху вантажного транспорту відбувалися на кордоні України та Польщі. Там протести влаштовували польські перевізники.