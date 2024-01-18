Фермери заблокували пункт пропуску за допомогою великої сільськогосподарської техніки

Вранці, 18 січня, фермери перекрили рух вантажівок перед міжнародним пунктом пропуску «Халмеу-Дякове» на українсько-румунському кордоні. За повідомленням Державної митної служби України, румунські фермери заблокували пункт пропуску за допомогою великої сільськогосподарської техніки.

«Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі», – інформують в українській митниці.

Станом на 11:00, 18 січня, у пункті пропуску «Халмеу – Дякове» на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в «єЧерзі» зареєстровані 607 транспортних засобів.

Нагадаємо, 13 січня, румунські фермери на 5 годин заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет – Порубне» з вимогою припинити ввезення до Румунії українського зерна. Також румунські фермери хочуть отримати компенсації внаслідок «значної дестабілізації ринку зерна, спричиненої імпортом дешевого зерна з України, яке не відповідає стандартам ЄС і може поставити під загрозу продовольчу безпеку, а також через транзит українського зерна та насіння олійних культур».

16 січня влада Румунії заявила про досягнення компромісу з фермерами, які блокують кордон з Україною. Серед поступок, на які пішов уряд Румунії, готовність влади повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики. Уряд також задовольнив вимоги щодо компенсації збитків, завданих імпортом з України.

Водночас, за словами міністра сільського господарства Румунії Флоріна Барбу підписана угода не означатиме негайне припинення протесту, адже залишається низка невирішених запитів фермерів, а тому обговорення шляхів їх розв’язання продовжать.

Додамо, що 16 січня після домовленості з урядом блокаду всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною припинили польські страйкарі, які протестували з листопада 2023 року.