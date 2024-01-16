Фермери та аграрії в Румунії блокують кордон з Україною

Міністерство сільського господарства Румунії та представники великих сільськогосподарських організацій зуміли знайти компроміс, який охоплює низку вимог румунських фермерів, що беруть участь у блокаді кордону з Україною. Про це у вівторок, 16 січня, пише «Цензор.НЕТ» з посиланням на Euractiv.

Як повідомляється, угода містить в собі 13 вимог фермерів. Серед поступок, на які пішов уряд Румунії, готовність влади повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики.

Уряд також задовольнив вимоги щодо компенсації збитків, завданих імпортом з України. Заходи включають чітке маркування зернових та інших товарів, а також електронний моніторинг пломб за допомогою GPS у порту Констанца.

Водночас підписана угода не означатиме негайне припинення протесту. За словами міністра сільського господарства Флоріна Барбу, наразі залишається низка невирішених запитів, а тому обговорення шляхів їх розв’язання продовжать. На зміст домовленостей можуть вплинути також майбутні переговори з транспортниками, які триватимуть до четверга.

Фермери продовжують наполягати на тому, щоб уряд до 31 січня дозволив відступ від обов’язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожній фермі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що профільні міністри Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії звернулися з вимогою запровадити імпортні мита на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.