КПП «Вікову-де-Сус – Красноїльськ» заблокували 15 січня

Румунська сторона розблокувала один із трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП «Вікову-де-Сус», розташованого на кордоні з Чернівецькою областю, повідомили у прес-службі Держприкордонслужби у п’ятницю, 19 січня.

Пункт пропуску розблокували через чотири дні, як румунські фермери розширили протести та ускладнили рух авто через кордон.

«Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску “Вікову-де-Сус”, що навпроти українського пункта пропуску “Красноїльськ”, припинено! Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

У прес-службі прикордонної служби нагадали, що в пункті пропуску «Красноїльськ» перетнути кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажівкам.

Нагадаємо, 13 січня румунські фермери вперше заблокували рух вантажівок через румунсько-український кордон. Першим КПП заблокували «Сірет – Порубне», а згодом, 15 січня, – КПП «Вікову-де-Сус – Красноїльськ».

16 січня влада Румунії заявила про досягнення компромісу з фермерами, які блокують кордон з Україною. Серед поступок, на які пішов уряд Румунії, готовність влади повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики. Уряд також задовольнив вимоги щодо компенсації збитків, завданих імпортом з України. Серед інших вимог, які висували фермери, були:

безкоштовний бензин та дизель для аграріїв;

скасування контролю перевізників на митниці;

припинення зважування вантажівок;

скасування обов’язкової наявності GPS-трекерів для прокладання маршрутів;

припинення ввезення українського зерна до Румунії;

скасування контролю Агентства платежів та інтервенції для сільського господарства;

скасування регулярних перевірок технічного огляду для власників тракторів.

Більшість вимог румунський уряд назвав абсурдними. Попри «компроміс», 18 січня румунські протестувальники заблокували третій пункт пропуску – «Халмеу – Дякове».