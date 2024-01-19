Румунія припинила блокаду на одному з трьох перекритих пунктів пропуску
Румунські протестувальники розблокували КПП «Вікову-де-Сус», розташованого навпроти українського пункту пропуску «Красноїльськ»
Румунська сторона розблокувала один із трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП «Вікову-де-Сус», розташованого на кордоні з Чернівецькою областю, повідомили у прес-службі Держприкордонслужби у п’ятницю, 19 січня.
Пункт пропуску розблокували через чотири дні, як румунські фермери розширили протести та ускладнили рух авто через кордон.
«Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску “Вікову-де-Сус”, що навпроти українського пункта пропуску “Красноїльськ”, припинено! Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі», – повідомили у прес-службі ДПСУ.
У прес-службі прикордонної служби нагадали, що в пункті пропуску «Красноїльськ» перетнути кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажівкам.
Нагадаємо, 13 січня румунські фермери вперше заблокували рух вантажівок через румунсько-український кордон. Першим КПП заблокували «Сірет – Порубне», а згодом, 15 січня, – КПП «Вікову-де-Сус – Красноїльськ».
16 січня влада Румунії заявила про досягнення компромісу з фермерами, які блокують кордон з Україною. Серед поступок, на які пішов уряд Румунії, готовність влади повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики. Уряд також задовольнив вимоги щодо компенсації збитків, завданих імпортом з України. Серед інших вимог, які висували фермери, були:
- безкоштовний бензин та дизель для аграріїв;
- скасування контролю перевізників на митниці;
- припинення зважування вантажівок;
- скасування обов’язкової наявності GPS-трекерів для прокладання маршрутів;
- припинення ввезення українського зерна до Румунії;
- скасування контролю Агентства платежів та інтервенції для сільського господарства;
- скасування регулярних перевірок технічного огляду для власників тракторів.
Більшість вимог румунський уряд назвав абсурдними. Попри «компроміс», 18 січня румунські протестувальники заблокували третій пункт пропуску – «Халмеу – Дякове».