Членкинею Міжнародного жіночого клубу Канберри стала Іріна Петракова

Дружини послів України, Італії та Естонії вийшли з Міжнародного жіночого клубу Канберри після того, як його членкинею стала Іріна Петракова – дружина посла Росії в Австралії. Про це повідомило Politico у вівторок, 3 листопада.

Міжнародний жіночий клуб Канберри заснували у 1964 році. Сьогодні він об’єднує понад 300 жінок із більш ніж 50 країн. Організація не має критеріїв членства, пов’язаних із цінностями чи політичними поглядами. Учасниці регулярно відвідують спільні заходи, зокрема грають у бридж і теніс, долучаються до книжкових клубів та мовних груп.

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Дружина посла України в Австралії Василя Мирошниченка Ліана надіслала керівництву клубу листа, у якому подякувала за дружбу, але пояснила, чому більше не може залишатися серед його учасниць.

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«Я не можу перебувати в одному клубі з дружиною посла країни, яка саме зараз руйнує мою державу та спустошує життя мого народу», – написала вона.

Ліана Мирошниченко наголосила, що її рішення не пов’язане лише з національністю Петракової. За її словами, дружина російського дипломата представляє державу, яка вбила її двоюрідного брата, спалила живцем друга та забрала життя багатьох її друзів зі школи й університету.

Президентка клубу Сенді Кейн пояснила, що Петракову прийняли після юридичної консультації. Згідно з нею, відмова в членстві через країну походження жінки могла б порушити антидискримінаційне законодавство.

Раніше, у жовтні, чоловік Іріни Петракової – посол Росії в Австралії Міхаїл Петраков – відвідав виступ лідера австралійської партії «Зелених» Девіда Шубріджа. Це викликало обурення українського посла Василя Мирошниченка, який заявив, що «обурливо, що він узагалі туди прийшов». Сам Шубрідж також заявив, що Петракову «категорично не раді» і що російського дипломата не запрошували на захід.

Нагадаємо, 27 жовтня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив російського дипломата Глєба Десятнікова помічником генерального секретаря з питань розмінування та поліції. На цій посаді він координуватиме протимінну діяльність ООН і роботу поліцейських контингентів у миротворчих місіях. За даними організації, Десятніков має понад 35 років досвіду в міжнародних відносинах, дипломатії та питаннях безпеки.