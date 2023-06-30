«Wiener Zeitung» була вперше опублікована 8 серпня 1703 року

Австрійська щоденна газета «Wiener Zeitung», яку вважають найстарішою в світі, перестане виходити у друкованому вигляді і буде доступною лише в Інтернеті. Про це Business Insider.

Новий формат зумовлений тим, що австрійська влада почала публікувати офіційні документи в інтернеті, і друкована версія стала непотрібною.

«Причиною нової бізнес-моделі Wiener Zeitung є скасування обов’язкових публікацій в «Amtsblatt», яка наразі відповідає за значну частину доходів газети. Натомість планується створити значно розширену електронну інформаційну платформу (EVI), яка виконуватиме роль своєрідної цифрової дошки оголошень» федерального уряду та надаватиме будь-яку іншу корисну інформацію для громадян», – йдеться в офіційному повідомленні австрійського парламенту.

Ich möchte der Redaktion der #WienerZeitung meinen Respekt ausdrücken



Hier kann man sich die - leider - letzte Ausgabe der Zeitung ansehen und man merkt mit wie viel Liebe und Einsatz dieses Blatt bis zuletzt gemacht wurde https://t.co/wo6A1WrzcO pic.twitter.com/IrLOEAapRz — Ingrid Brodnig (@brodnig) June 29, 2023

Рішення консервативної правлячої партії ÖVP і співурядової партії Зелених розкритикували опозиція і редакція «Wiener Zeitung». Однак, за твердженням уряду, рішення відповідає європейській директиві про централізацію та публікацію офіційної інформації в інтернеті.

«Останній номер сповнений ностальгії. Ми пам’ятаємо довгу історію газети та вклоняємося читачам», – сказав нинішній головний редактор газети Томас Зайферт. Тираж останнього випуску зріс до 50 тис. примірників.

Як повідомляється, «Wiener Zeitung» була вперше опублікована 8 серпня 1703 року, тоді ще як «Wienerisches Diarium». На обкладинці прощального випуску зазначається, що газета пережила «116 840 днів, 3839 місяців, 320 років, 12 президентів, 10 імператорів, 2 республіки».

Тепер газета буде виходити в Інтернеті – незабаром запрацює новий сайт. Як оголосило керівництво, воно стосуватиметься «розуміння політичних питань, зміцнення демократичної свідомості та зміцнення готовності брати участь у політиці».

Зміни передбачають скорочення персоналу. Нині в газеті працює 200 осіб. Тепер їй доведеться значно скоротити штат. Всього по компанії планується 63 розірвання договорів, у тому числі 35 з редакцією.