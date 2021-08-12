Невідомо з яких саме причин затримали Андрія Дмитрієва та де він наразі перебуває

У Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти, співголову об'єднання «Говори правду» Андрія Дмитрієва. Про це повідомила білоруська служба «Радіо Свобода» в четвер, 12 серпня.

Білоруські силовики затримали Дмитрієва ще зранку, уточнює правозахисний центр «Весна». Факт затримання також підтвердила і його колега, екс-кандидатка в президенти Білорусі 2015 року Тетята Караткевич. Водночас з яких саме причин його затримали та де він наразі перебуває – невідомо.

Напередодні силовики також провели обшуки в близько 20 делегатів віртуальної платформи «Сход», одинадцятьох з них відпустили після допитів. Главу віртуальної платформи, екс-посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещеню затримали.

Андрій Дмитрієв - співголова дослідницько-просвітницького громадського об'єднання «Говори правду», член оргкомітету «Нашої партії» та делегат віртуальної платформи «Сход». Був кандидатом на президентських виборах в Білорусі 2020 року.