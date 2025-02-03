В Чернівецькому районі правоохоронці викрили псевдопідприємц, який незаконно отримав від держави понад 500 тис. грн компенсацій за фіктивно працевлаштованих переселенців. Бізнесмен підшуковував персональні дані внутрішньопереміщених осіб, а потім нібито працевлаштував у себе на фірмі. Після цього подавав документи на компенсацію витрат на оплату праці. За скоєне порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час розслідування працівники Чернівецького райуправління поліції спільно з департаментом стратегічних розслідувань з’ясували, що злочинну схему придумав 44-річний уродженець Донецької області, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 3 лютого.

Зловмисник мав довіреність від приватного підприємця однієї місцевої будівельної фірми. Завдяки цьому документу він отримав реквізити для входу та авторизації в електронному кабінеті підприємства. Надалі чоловік вивідав конфіденційну інформацію про майже 40 внутрішньопереміщених осіб, яких він нібито працевлаштував та подав заявки на їхні імена з метою отримання компенсації виплат на оплату праці.

«Жителю Донеччини вдалося шахрайським шляхом заволодіти виплатами від держави на суму понад 520 тис. грн. Під час розслідування також поліцейські з’ясували, що чоловік раніше вже був підозрюваним або свідком у справах аналогічних злочинів», – зазначили в поліції Буковини.

Наразі слідчі поліції повідомили зловмиснику про підозру у за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно). 44-річному псевдопідприємцю загрожує до восьми років позбавлення волі.