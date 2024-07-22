Вйськового затримали в кафе «Чіабата» в Чернівцях

Шевченківський районний суд Чернівців визнав винним прикордонника, який вимагав від військовозобов’язаного чоловіка 10 тис. доларів. Чернівчанин пообіцяв потерпілому, що за ці кошти він посприяє його працевлаштуванню в обласне управління СБУ, і так чоловік зможе уникнути мобілізації. Правоохоронці затримали прикордонника в січні 2024 року в місцевому кафе під час отримання частини хабара.

Під час досудового розслідування помпейські спільно з працівниками спеціалізованої військової прокуратури встановили, що Дмитра М. призвали на військову службу за мобілізацією і зарахували у списки особового складу прикордонного загону. На початку січня 2024 року прикордонник перебував неподалік ресторану «Фаберже», де зустрів свого знайомого. Під час розмови чоловіки згадували мобілізацію, зміни до законодавства і можливе посилання мобілізаційних заходів.

«В ході їхнього спілкування приятель прикордонника повідомив, що має намір спробувати влаштуватись в Службу безпеки України. В обвинуваченого тоді виник злочинний умисел, щоб отримати гроші від знайомого за вплив на прийняття рішення посадовими особами Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області», – – йдеться у вироку Шевченківського районного суду від 10 липня.

Військовий пообіцяв, що за 10 тис. доларів зможе працевлаштувати чоловіка на посаду діловода, а це надалі дасть можливість уникнути призову за мобілізацією.

Правоохоронці затримали прикордонника при отриманні частини грошей

«Знайомий на вимогу дати гроші погодився, проте, розуміючи протиправність дій звернувся до поліцейських із заявою. Чоловіки зустрілися близько 9:45 16 січня 2024 в приміщенні кафе «Чіабата», де військовий отримав неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. доларів за здійснення впливу на прийняття рішення посадовими особами Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області щодо влаштування на військову службу в Управління СБ України на посаду діловода», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду від 10 липня.

Допитаний в суді обвинувачений Дмитро М. свою провину визнав повністю. Суду пояснив, що обставини викладенні в обвинувальному акті повністю відповідають фактичним обставинам, і попросив суд суворо його не карати.

Суддя при призначені міри покарання врахував те, що обвинувачений не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, позитивно характеризується за місцем проживання. Також обставини, які пом’якшують покарання є визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, суд не встановив.

Суддя Павло Гавалешко визнав винним чернівчанина і призначив йому покарання у виді 2 роки умовно та штраф в розмірі 51 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.