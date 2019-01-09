В Google Assistant з'явився синхронний перекладач на 27 мов, включно з українською

Дві людини не можуть говорити одночасно

Корпорація Google випустила для голосового помічника Google Assistant функцію синхронного перекладу на 27 різних мовах, включно із українською. Про це повідомляє спеціалізований сайт The Verge.

Як повідомляється, переклад буде здійснюватися в режимі реального часу, а першочергово доступ до нової функції отримають користувачі Google Home Hub.

Функція активується після команди, яка може звучати як «допоможи мені говорити французькою» або «стань моїм перекладачем на французьку». Паралельно із відтворенням мови перекладач виводитиме текст на дисплей.

Фото The Verge

Користувачеві не обов'язково називати мову, на якій він чи вона говорять - Google Assistant може розпізнати її самостійно, якщо вона є у списку доступних. Але є і обмеження: так, дві людини не можуть говорити одночасно.

До того ж після кожної репліки необхідно почекати завершення перекладу, а видання стверджує, що Google Assistant може пропустити деякі пропозиції.

Мови, які підтримує Google Assistant: арабська, китайська, чеська, данська, нідерландська, англійська, фінська, німецька, грецька, хінді, індонезійська, італійська, японська, корейська, польська, португальська, румунська, російська, словацька, іспанська, шведська, тайська, турецька, українська, в'єтнамська.