В Google Assistant з'явився синхронний перекладач на 27 мов, включно з українською

Паралельно із відтворенням мови перекладач виводитиме текст на дисплей

СвітАндрій Стець, сьогодні, 19:434990

До теми

В Google Assistant з'явився синхронний перекладач на 27 мов, включно з українською
фото ілюстративне
Дві людини не можуть говорити одночасно

Корпорація Google випустила для голосового помічника Google Assistant функцію синхронного перекладу на 27 різних мовах, включно із українською. Про це повідомляє спеціалізований сайт The Verge.

Як повідомляється, переклад буде здійснюватися в режимі реального часу, а першочергово доступ до нової функції отримають користувачі Google Home Hub.

Функція активується після команди, яка може звучати як «допоможи мені говорити французькою» або «стань моїм перекладачем на французьку». Паралельно із відтворенням мови перекладач виводитиме текст на дисплей.

Фото The Verge

Користувачеві не обов'язково називати мову, на якій він чи вона говорять - Google Assistant може розпізнати її самостійно, якщо вона є у списку доступних. Але є і обмеження: так, дві людини не можуть говорити одночасно.

До того ж після кожної репліки необхідно почекати завершення перекладу, а видання стверджує, що Google Assistant може пропустити деякі пропозиції.

Мови, які підтримує Google Assistant: арабська, китайська, чеська, данська, нідерландська, англійська, фінська, німецька, грецька, хінді, індонезійська, італійська, японська, корейська, польська, португальська, румунська, російська, словацька, іспанська, шведська, тайська, турецька, українська, в'єтнамська.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Google планує запустити новий платіжний сервіс в Україні ZAXID.NET
Google готує масштабне оновлення браузера Chrome ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук