Франківцю загрожує довічне ув’язнення

Раніше судимого 40-річного мешканця Івано-Франківська, якого нещодавно затримали за підпал військового автомобіля, підозрюють у підпалі залізничної шафи поблизу переїзду в обласному центрі. Правоохоронці перевіряють причетність до організації підпалів спецслужб РФ.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 26 листопада, підпал залізничної шафи підозрюваному замовила сусідка, заплативши 200 доларів.

«У місцевому торговому центрі чоловік придбав легкозаймисту речовину та, отримавши 1 вересня 2024 року геолокацію з місцем розташування об’єкта, прибув до місця призначення, облив залізничну шафу рідиною й підпалив її. Свої злочинні дії зняв на відео та надіслав замовнику», – інформують правоохоронці.

Наступного дня франківець отримав завдання підпалити військовий автомобіль Renault Тraffic. Після скоєного його разом із замовницею затримали.

Палія арештували, за підпали та диверсію на залізниці йому загрожує довічне ув’язнення. Правоохоронці перевіряють причетність до організації підпалів спецслужб РФ.