Після звернення родичів на пошуки зниклої орієнтовано поліцію області

Правоохоронці розшукують 85-річну жительку Івано-Франківська Тетяну Довгу, яка 29 вересня вийшла з дому і не повернулася. Після звернення родичів на пошуки зниклої орієнтовано поліцію області.

У четвер, 10 жовтня, правоохоронці оприлюднили прикмети зниклої пенсіонерки.

«Довга Тетяна Іванівна, 1939 року народження, худорлявої тілобудови, волосся сиве, очі карого кольору», – інформують в ГУ НП в Івано-Франківській області.

У поліції просять усіх, хто має інформацію, яка допоможе в розшуку жінки, телефонувати на цілодобову лінію служби «102», або 066-395-23-35.