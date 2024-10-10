В Івано-Франківську десять днів розшукують зниклу 85-річну пенсіонерку
Тетяна Довга 29 вересня вийшла з дому і не повернулася
Після звернення родичів на пошуки зниклої орієнтовано поліцію області
Правоохоронці розшукують 85-річну жительку Івано-Франківська Тетяну Довгу, яка 29 вересня вийшла з дому і не повернулася. Після звернення родичів на пошуки зниклої орієнтовано поліцію області.
У четвер, 10 жовтня, правоохоронці оприлюднили прикмети зниклої пенсіонерки.
«Довга Тетяна Іванівна, 1939 року народження, худорлявої тілобудови, волосся сиве, очі карого кольору», – інформують в ГУ НП в Івано-Франківській області.
У поліції просять усіх, хто має інформацію, яка допоможе в розшуку жінки, телефонувати на цілодобову лінію служби «102», або 066-395-23-35.
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