Будинки розташують на земельних ділянках, які належать місту та екс-депутату Петру Шкутяку

Івано-Франківська міськрада погодила будівництво житлового комплексу на вулиці Пасічній. На площі 1,1 га зведуть три 16-поверхівки, в яких мешкатиме понад тисяча людей.

Детальний план території для будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського та соціального призначення на вул. Пасічній погодили на засіданні сесії міської ради 19 грудня 2024 року.

Вулиця Пасічна розташована за 2 кілометри від центру Івано-Франківська

Багатоповерхівки зведуть на 8 земельних ділянках, 6 з яких належать екс-депутату міськради від БПП «Солідарність» Петру Шкутяку – синові колишнього міського голови Івано-Франківська (1998–2006) і депутата Верховної Ради України Зіновія Шкутяка. Ще дві ділянки перебувають у комунальній власності. Частина землі раніше призначалася для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

Частина землі раніше призначалася для будівництва закладів освіти

Згідно з детальним планом, на вулиці Пасічній зведуть три шістнадцятиповерхові будинки на 585 квартир. У них мешкатимуть орієнтовно 1 170 людей. На перших поверхах передбачені приміщення громадського призначення, площею 6,6 тис.м2. Близько 380м2 з них відведуть для дитсадка на 60 місць. Школярам з цього району пропонують навчатися в Івано-Франківському ліцеї №18 на вул. Тролейбусній або гімназії №1 на Калуському шосе.

В житловому масиві передбачено велодоріжку, пішохідний тротуар, а для проїзду автомобілів – дорогу, шириною 6 м. Для останніх зведуть підземний паркінг на понад 300 паркомісць. Також запроєктовано комплексний благоустрій території з влаштуванням зелених зон, зокрема і на верхніх поверхах будинків.

Додамо, що вулиця Пасічна розташована за 2 кілометри від центру Івано-Франківська. Мікрорайон розташований поруч з Німецьким озером та мостом через річку Бистриця Солотвинська.