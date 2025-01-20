Червоним кольором позначене місце опрацювання детального плану на вул. Миру, 82 у Івано-Франківську

У Івано-Франківську в районі малоповерхової житлової забудови планують збудувати багатоквартирний житловий будинок. Відповідний детальний план території у районі вул. Миру в Івано-Франківську оприлюднили на сайті міської ради.

Йдеться про ділянку на розі вул. Миру, 82 та Молодіжної, де зараз розташований приватний житловий будинок. Територія ДПТ складається з трьох земельних ділянок загальною площею 0,19 га, дві з яких перебувають у приватній власності місцецвого мешканця Володимира Козака. Третя ділянка комунальна, її з 2015 року орендує місцевий підприємець Ігор Леник. Всі ділянки належать до земель житлової та громадської забудови.

Згідно з ДПТ, на цій території планують збудувати багатоквартирний житловий будинок із приміщеннями громадського призначення. Висота будинків не має перевищувати 9 поверхів або 30 м, а площа забудови – 35%.

Громадські слухання проєкту ДПТ відбудулися 8 січня. Після цього його мають розглянути на засіданні архітектурно-містобудівельної ради та затвердити на сесії. Відтак власники ділянок зможуть звернутися до міської ради за дозволами на будівництво.