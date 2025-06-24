На вирок Петро Узький чекав під вартою, а в суді повністю визнав свою вину

Івано-Франківський міський суд визнав українця Петра Узького винним у державній зраді, колабораційній діяльності та участі у не передбачених законом збройних формуваннях. Військовому підконтрольної РФ бригади «Оплот» призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 23 червня, мешканець Донеччини перейшов на бік ворога на початку повномасштабного вторгнення Росії. У лютому 2022 року він вступив до незаконного збройного формування – 5- окремої мотострілецької бригади «Оплот», підконтрольної збройним силам РФ.

«У складі цього підрозділу він спочатку облаштовував позиції у Волноваському районі, а згодом став заступником начальника з морально-психологічного забезпечення. Разом з окупантами воював проти військовослужбовців Збройних Сил України на Покровському напрямку», – зазначили правоохоронці.

У серпні 2023 року Петро Узький отримав наказ зайняти позиції у Мар’їнці та Красному, де під час бойових зіткнень українські військовослужбовці взяли його у полон. На вирок він чекав під вартою, а в суді повністю визнав свою вину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Деркач визнала Петра Узького винним у державній зраді, колабораційній діяльності та участі у не передбачених законом збройних формуваннях і призначила йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також суд позбавив його права упродовж 15 років обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.