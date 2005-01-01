В окупованому Криму, після обшуку у будинках кримських татар, затримали жінку

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 11:39740

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В окупованому Криму, після обшуку у будинках кримських татар, затримали жінку
Російські продовжують затримувати кримських татар. Фото - «Кримська солідарність»

В понеділок, 18 червня, російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар у місті Старий Крим і затримали місцеву жінку.

Про це повідомила організація «Кримська солідарність» на своїй сторінці у Facebook. «Обшук в місті Старий Крим, вулиця Абрикосова, 38. Приїхав ОМОН в 6.40 ранку до Сейтумерова Юнуса. У будинку разом з ним знаходилися дружина і діти. Після обшуку дівчину забрали до Сімферополя, батько поїхав разом з нею», - повідомили в організації. Правозахисник Мустафа Сейдалієв, у коментарі «Кримській солідарності» зазначив, що жодних протоколів чи інших документів російська поліція не залишила. Ймовірною причиною затримання за словами Сейдалієва є телефонне листування дівчини з чоловіком, який перебуває на території України.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, в окупованому Криму російські силовики прийшли із обшуками до активістів об'єднання «Кримська солідарність»,

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