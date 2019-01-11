В окупованому Криму силовики провели обшуки в будинках кримських татар

Силовики шукали заборонені предмети і літературу, але нічого не знайшли

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 11:341290

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У селищі міського типу Роздольне на півночі окупованого Криму російські силовики вкотре провели обшуки в будинках кримських татар.

Про це повідомляє ГО «Кримська солідарність» на своїй сторінці у Facebook.

«За попередньою інформацією активістів, в Роздольному йдуть слідчі заходи в будинках кримських татар Ернеста Алієва і Сервера Бариева. Барієв – зубний технік. Алієв – будівельник. Обидва є мусульманами, що дотримуються релігійних приписів», – йдеться в повідомленні.

Також «Кримська солідарність» повідомляє про вже третій випадок обшуку в будинку кримського татарина Османа Османова. Згідно з інформацією активістів, силовики шукали заборонені предмети і літературу, оглянули оргтехніку, але нічого не було знайдено.

Співробітники силових структур заявили, що за наявною у них інформацією, о будинках, де проводилися обшуки, нібито відбуваються збори організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена на території РФ.

«Хізб ут-Тахрір» - міжнародна ісламська політична організація, представники якої називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею 2014 року Криму. Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

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