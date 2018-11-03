В окупованому Криму закрили кримінальну справу щодо місцевого активіста

ФСБ затримала активіста Мустафаєва ще два місяці тому.

У суботу, 3 листопада, «суд» в окупованому Криму завершив кримінальне переслідування кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва, якого два місяці тому затримали силовики. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Київський районний суд Сімферополя, за клопотанням слідчого припинив кримінальне переслідування Марлена Мустафаєва, обвинуваченого за частиною 1 статті 282 КК Росії (розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) за пост у Facebook», – розповіли журналісти.

Нагадаємо, що 4 вересня, працівники російської ФСБ затримали кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва після обшуків у його помешканні. В будинку активіста шукали зброю, наркотики, заборонену літературу. Нічого з перерахованого не виявивши, працівники ФСБ вилучили документи та телефони. Йому закидали статтю 282 частину першу (Дії, спрямовані на розпалювання ненависті або ворожнечі, здійснені публічно або з використанням засобів масової інформації або інтернету).