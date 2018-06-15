В РФ судитимуть українця, який блокував російські вантажівки в Україні

Роману Терновському загрожує ув'язнення терміном до 5 років

У п’ятницю, 15 червня, стало відомо, що слідчий комітет РФ відправив до суду матеріали у справі громадянина України Романа Терновського. Про це повідомляє видання LB з посиланням на СК РФ.

Російські слідчі підозрюють Терновського в виготовленні і розповсюдженні символіки «Правого сектору», і називають його учасником цієї організації, хоча у «ПС» такий факт заперечують.

«За версією слідства в 2015-2016 роках на території України Терновський займався організацією виготовлення і розповсюдження атрибутики з символікою «правого сектору» направлених проти інтересів РФ. 15 лютого 2016 року на пункті пропуску «Гоптівка» на російсько-українському кордоні, Терновський брав участь в акції «Медвежа блокада», - заявили слідчі.

Терновський був затриманий в Ростові-на-Дону ще в жовтні минулого року. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років.