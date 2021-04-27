В російській вакцині «Спутник V» знайшли серйозні дефекти
Бразильський регулятор забракував вакцину через занадто високі ризики її використання
Бразилія знайшла в російській вакцині «Спутник V» серйозні дефекти і заявила про занадто високі ризики її використання. Про це 27 квітня повідомила агенція Reuters.
Правління Anvisa одноголосно проголосувало проти російської вакцини після того, як технічний персонал регулятора виявив «значні ризики і серйозні дефекти» в препараті, посилаючись на відсутність інформації, яка гарантує безпеку вакцини, її якість та ефективність.
Ключовою проблемою була наявність у вакцині аденовірусу, здатного відтворюватися, що, за словами менеджера Anvisa з ліків і біологічних продуктів Густаво Мендеса, є серйозним дефектом.
З урахуванням всієї наданої документації, даних, отриманих при особистих перевірках, і інформації від інших регуляторів, «ризики є занадто високими».
Варто уточнити, що насправді багато вакцин створюються на основі аденовірусів – для прикладу, вакцина AstraZeneca.
Проте цей вірус у складі вакцини повинен бути генетично підправленим і нездатним до самовідтворення після ін'єкції. Тобто аденовірус може проникати у клітини організму, провокуючи імунну відповідь, але не може здійснювати процес реплікації, а отже й спричинити захворювання.
Що не так з російською вакциною «Спутник V»
«Спутник V» – препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Його схвалили до використання лише після завершення другого етапу клінічних досліджень у серпні 2020-го, що суперечить загальноприйнятим протоколам проведення випробувань.
Уже після оголошення про готовність вакцини в Росії розпочали останній, третій етап клінічних досліджень, але паралельно з цим розпочали вакцинацію населення.
Згодом творці вакцини відмовилися вводити добровольцям плацебо в межах третього етапу досліджень, що фактично означає провал дослідження.
У лютому в авторитетному медичному виданні The Lancet вийшла стаття про проміжні результати третього етапу досліджень «Спутника V». Наведені в ній дані свідчать, що російська вакцина справді дієва, але питання до коректності проведення випробувань все ж залишаються.
7 квітня стало відомо, що Росія продала ЄС «підроблену» вакцину від коронавірусу «Спутник V». Імпортована у Словаччину вакцина не ідентична тій, що отримала схвалення журналу The Lancet.
Окрім того, Росію неодноразово звинувачували у переведенні питання щеплення від коронавірусу в політичну площину і навмисне розповсюдження фейків про інші вакцини.
Загалом «Спутник V» схвалили до використання регулятори декількох країн – зокрема Білорусі, Венесуели, Алжиру, Сербії, Парагваю, Болівії та Аргентини. Президент останньої заразився Covid-19 після щеплення російською вакциною.