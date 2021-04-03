Альберто Фернандес щепився російською вакциною «Спутник V» ще на початку цього року

Президент Аргентини Альберто Фернандес отримав позитивний результат тесту коронавірус. На початку року він вакцинувався російським «Спутником V». Про це повідомив глава держави у Twitter.

Напередодні Фернандес отримав позитивний результат тесту на атинген коронавірусу (не плутати з тестом на антитіла, – ред). Завдяки високій специфічності – позитивний результат майже на 100% вказує на присутність вірусу в організмі. Щоправда, після позитивного результату антиген-тесту, пацієнтів про всяк випадок відправляють на подальше ПЛР-дослідження.

За словами 62-річного аргентинського лідера, у нього хороший настрій, попри легку лихоманку. Водночас у нього підвищилася температура до 37,3°C і легкий головний біль. Він пішов на ізоляцію і дотримується інструкцій від лікаря.

Аргентина входить до переліку країн, які схвалили застосування вакцини «Спутник V». Розробники вакцини заявляли про її ефективність в 91,6% (одну з найвищих у світі), проте досі не надали світовій спільноті переконливих доказів цього.

Фернандес отримав першу дозу вакцини в січні, після того, як аргентинський регулятор допустив її до використання для людей старше 60 років.