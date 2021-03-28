Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матвоич подав у відставку

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович оголосив про відставку через скандал довкола закупівлі російської вакцини «Спутник V». Про своє рішення Матович оголосив у неділю, 28 березня, повідомляє словацький телеканал Televízia Markíza.

У своїй заяві словацький політик вибачився перед громадянами за політичну кризу, яка триває вже три тижні. Матович також заявив, що йде у відставку без виконання вимог, які його партія OL’aNO («Звичайні люди та незалежні особистості») висувала перед тим.

1 березня Матович оголосив про прибуття 200 тис. доз російської вакцини «Спутник V».Після цього йогоразом із тодішнім міністром охорони здоров'я Мареком Крайчі розкритикували за закупівлю «Спутника V» до затвердження європейськими регуляторами.

Міністр закордонних справ Іван Корчок навіть заявив, що російська вакцина є інструментом гібридної війни, яка роз'єднує країну.

Зрештою, зі словацького уряду відтоді пішли шестеро міністрів, зокрема й Крайчі, який намагався своєю відставкою вирішити конфлікт.

Це загрожувало розпадом урядової коаліції й проведенням дострокових виборів.

Після повідомлення про закупівлю «Спутника V» члени партій SaS та Za lidí заявили, що вийдуть із об'єднання, якщо Матович не піде з посади.