За даними ЗМІ, мова йде про сєверодонецького протоієрея Андрія Павленка

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області передали до суду обвинувальний акт щодо священика УПЦ МП, йому інкриміновано колабораційну діяльність. Про це повідомили 3 вересня в Офісі генпрокурора України.

Правоохоронці затримали підозрюваного наприкінці квітня. Нині він перебуває під вартою. У його телефоні виявили переписку з російськими військовими.

«Слідством установлено, що в середині квітня 2022 року священослужитель збирав для представників армії країни-агресора інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах... Отримана інформація використовувалася ворогом для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільна допомога армії держави-агресора у веденні бойових дій проти ЗСУ). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчі СБУ.

За даними ІА «Вчасно», мова йде про протоієрея Андрія Павленка. Як зазначається, Павленко від початку окупації Росією частини Луганщини регулярно їздив на захоплену територію, має пристрасть до антикваріату: колекціонував дороге церковне начиння, старовинні православні реліквії та мощі. Останні, за інформацією парафіян, вивозив без благословення вищого ієрарха на територію російської федерації.

Після повномасштабного вторгнення росіян за благословенням «начальника» – митрополита Никодима Барановського, який переховується у Луганську, відспівував, зокрема, загиблих сєвєродончан, на яких і наводив ворожу артилерію.

Нагадаємо, що 25 червня стало відомо, що ЗСУ організовано вийшли із Сєвєродонецька на Луганщині й окупанти повністю захопили місто. За даними ОВА, до 31 травня у Сєвєродонецьку внаслідок російських обстрілів та вуличних боїв було пошкоджено 90% житлового фонду і практично всю критичну інфраструктуру. Останнє велике місто регіону, Лисичанськ, ЗСУ покинули 3 липня.