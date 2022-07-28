Священик московського патріархату побив священика ПЦУ

У селі Яланець Томашпільської громади на Вінниччині священик Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) намагався побити хрестом священика Православної церкви України (ПЦУ). Про це пише вінницький портал «Vinbazar.com» з посиланням на місцевого активіста Сергія Тімкова.

Як повідомляється, інцидент трапився ще 22 липня під час траурної церемонії прощалися з бійцем ЗСУ Олександром Зінівим, який загинув біля Миколаєва. На траурному заході перебували представники різних конфесії.

Під час виступу настоятеля томашпільської релігійної громади ПЦУ протоієрея Михайла Василюка настоятель храмів в селах Яланець та Нетребівка отець Анатолій Дудко спробував побити опонента хрестом. Отця Московського патріархату вочевидь обурили заклики іншого священика відмовитися від конфесії, яка має спільність з державою-терористом Росією, а також докори, що під час панахиди загиблого назвали «Алєксандром», а не Олександром.

На оприлюдненому видно, як наносить кілька ударів виступаючому хрестом після чого сутичку припиняють військові. Під час перепалки священик розірвав нагрудний хрест отця ПЦУ. (Момент бійки на відео на 3:31 хв.)

відео Vinbazar.com

«Московський піп під час промови настоятеля ПЦУ отця Михайла проявив агресію, легкі тілесні ушкодження, зірвав хрест з настоятеля і намагався використати свій хрест як знаряддя для побоїв», – прокоментував інцидент активіст Сергій Тімков.

Нагадаємо, що у Шепетівці священикам УПЦ МП заборонили проводити масові заходи та брати участь у громадських панахидах за загиблими бійцями. Заборона діятиме в межах всієї Шепетівської територіальної громади. У мерії підкреслюють, що прийняли це рішення, аби не допустити спекуляції на віруваннях мешканців.