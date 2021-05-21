Україна у своєму списку на обмін полонених з ОРДЛО вказала близько 300 українців, які перебувають на окупованій території Донбасу. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова в ефірі «Громадського Радіо» у п'ятницю, 21 травня.

За її словами, бойовики у своєму списку вказали 90 осіб. З них українська сторона підтвердила 15. У списку України – 285 осіб.

«У нашому ж списку, який стосується повернення наших громадян з місць несвободи в ОРДЛО, 285 осіб, серед них 44 військових. Майже всі вони підтверджені. Можна рухатися за принципом, узгодженим в Мінську ... всіх встановлених на всіх встановлених», – розповіла Денісова.

У то й же час терміни наступного обміну полоненими омбудсменка поки не назвала.