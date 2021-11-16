Серед переможців конкурсу – проект реконструкції алеї ім. Палая

В Ужгороді визначили сім проектів, які стали переможцями у конкурсі бюджету громадської ініціативи: чотири локальні та три загальноміські. Серед них – створення муралів із зображеннями рятувальників, реконструкція алеї ім. Палая, а також програма стерилізації безпритульних тварин. На реалізацію проектів-переможців у 2022 році заплановано витратити 5 млн грн.

Як повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради, голосування за проекти бюджету громадської ініціативи відбувалося цього року тільки онлайн, на конкурс було подано всього 23 проекти, голосування тривало два тижні, участь у ньому взяли три тисячі ужгородців.

Перемогли чотири локальні проекти та три загальноміські:

мультифункціональний спортивний майданчик УПШ «Первоцвіт»;

відпочинковий простір для початкових класів Ужгородської початкової школи №1;

облаштування сучасного тенісного корту у школі №19;

дитячий майданчик для дітей та молоді мікрорайону Доманинці;

реконструкція алеї імені А. Палая;

«Ужгород – гуманне місто» (стерилізація вуличних кішок та собак);

«Арт-простір безпеки» (створення п’яти муралів на багатоповерхівках із зображеннями рятувальників).

Міська рада включить проекти, які перемогли, до завдань на наступний рік, планують розробити відповідну проектно-кошторисну документацію. Ще чотири локальні проекти – «Відновлення мультиспортивного майданчика для використання жителями Ужгорода (баскетбол/волейбол/міні-футбол/гандбол)», «Спортивно-ігровий майданчик для дітей ЗДО №18», «Центр пляжного волейболу» та «Дитячі смайлики» подадуть для включення до міських цільових програм на наступний рік.