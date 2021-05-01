Благодатний вогонь сьогодні ввечері буде доставлений до Києва офіційною делегацією Української Православної Церкви

У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сьогодні, 1 травня, у Велику Суботу зійшов Благодатний вогонь, який очікували паломники з усього світу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Чудо сходження Благодатного вогню в цьому році сталося о 13:55 по Києву.

Патріарх Єрусалимський Феофіл III передав вогонь православним віруючим з усього світу, які були присутні на церемонії Сходження Благодатного вогню в храмі Гробу Господнього.

Минулого року через жорсткий локдаун храм Гробу Господнього був зачинений, усередину пустили лише Єрусалимського патріарха і невелику кількість кліриків. Цього разу обмеження стали менш жорсткими: паломників пустили, але лише тих, які мали свідоцтва про вакцинацію або довідки про негативний тест на Covid-19. Загалом у храм було допущено близько 2,5 тис. людей, тобто майже вчетверо менше, ніж було до пандемії.

З огляду на великий інтерес православних до появи благодатного вогню і нещодавню трагедію в Ізраїлі, коли на церемонії з нагоди іудейського свята Лаг Ба-Омер у тисняві загинуло 45 осіб, безпеку паломників у Старому місті Єрусалима забезпечує тисяча поліцейських.

Священний вогонь з'явився в кувуклії (невеликій каплиці, спорудженій над місцем поховання Ісуса Христа) під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла, як це буває щороку напередодні Великодня за юліанським календарем. Після сходження вогню патріарх передав святиню присутнім у храмі, які запалили від неї лампади і зв'язки з 33 свічок.

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Попри обмеження, влада Ізраїлю дозволила прибути по благодатний вогонь літакам з 11 країн, зокрема з України. Благодатний вогонь сьогодні ввечері буде доставлений до Києва офіційною делегацією Української Православної Церкви. Представники єпархій отримають Благодатний вогонь в залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль». Зустріч Благодатного вогню перед Успенським собором Києво-Печерської лаври відбудеться близько 23:00.