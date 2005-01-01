В Житомирі 21 нацгвардієць потрапив до лікарні з кором

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:54690

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У Житомирі через кір госпіталізували 21 військовослужбовця Національної гвардії. Нацгвардійці потрапили до шпиталю з однаковими симптомами – температурою та висипами.

За інформацією ТСН, Пацієнти перебувають у задовільному стані. За словами лікарів, усі пацієнти не мали щеплення проти кору.

Місцеве видання «Житомир.інфо» повідомило, що військові лікуються в інфекційному відділенні центральної райлікарні №1. Разом з ними там перебуває ще двоє цивільних.

Як пояснила начальниця міського управління охорони здоров’я Марія Місюрова, нацгвардійців доставили саме в цей заклад, оскільки в лікарні МВС відсутнє інфекційне відділення та лікар інфекціоніст.

До слова, Від початку року у Житомирській області зареєстровано вже 37 випадків захворювання на кір.

Раніше кір та вітрянку виявили в одинадцяти військових на Київщині.

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