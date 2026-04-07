Василь Гончар очолює Подільський офіс з 2022 року

Директор філії Подільського лісового офісу «Лісів України» Василь Гончар задекларував понад 9,5 млн грн зарплати за 2025 рік. Про це він зазначив у декларації, поданій до НАЗК. Також у документі вказано три нові земельні ділянки, які оформили на його дружину торік, та недобудовану квартиру у Чернівцях.

Василь Гончар керує Подільським лісовим офісом, який охоплює три області – Чернівецьку, Хмельницьку та Тернопільську. Його на цю посаду призначили у 2022 році. Водночас у 2023 році його задекларована зарплата становила понад 3,9 млн грн, а у 2024-му – понад 6 млн грн. За рік його зарплатня зросла ще на понад 3 млн грн. «Суспільне.Чернівці» надсилало інформаційний запит до держпідприємства «Ліси України», щоб з’ясувати за якими критеріями визначається розмір зарплати керівників філій та скільки в середньому отримують рядові працівники структури. Однак відповідь на запит так і не надійшла. Також сам Василь Гончар не відповідав на телефонні дзвінки журналістів.

Окрім великої зарплатні, Василь Гончар у декларації за 2025 рік вказав дохід від продажу сонячної електроенергії – 611 тис. грн. Три СЕС лісник задекларував ще у 2022 році, кожна з яких вартувала приблизно 200 тис. грн. Також профспілка «Ліси України» виплатила нагороду чиновнику в розмірі майже 3 тис. грн. А ще він отримав страхові виплати від компанії «Метлайф» в розмірі майже 62 тис. грн.

Дружина керівника Подільського лісового офісу Мирослава Гончар займається підприємництвом. Вона у 2025 році заробила 3,5 млн грн. За продаж електроенергії жінка отримала понад 310 тис. грн доходу.

Василь Гончар спільно з дружиною задекларував 100 тис. доларів готівкою. Окремо він тримає 3 млн грн готівкою, а Мирослава Гончар – 2 млн грн. На банківському рахунку лісник тримає понад 2,2 млн грн, а його дружина – 431 тис. грн. Окрім того, Мирослава Гончар позичила своєму ж підприємству «Аннона-Плюс» понад 1,6 млн грн.

У розділі «Нерухомість» у Василя Гончара вказано 40 об’єктів. Це 31 земельна ділянка у селах Олексіївка та Гвіздівці Сокирянської громади. Дев’ять з них взяті в оренду, а інші землі належать йому та дружині. Також з них три земельні ділянки в селі Олексіївка Василь Гончар зареєстрував у 2025 році. Власницею землі є дружина. Ділянки мають площу майже 60 тис. м², а їхня вартість на момент придбання становила понад 310 тис. грн. У сім’ї Гончарів є торгівельний центр у Сокирянах площею 454 м². Він також задекларував право користування квартирою в Чернівцях площею 66 м², яка є власністю Любові Гончар.

У декларації зазначені чотири житлові будинки, два з яких куплені у 2022 році. Три розташовані у селі Олексіївка. Один будинок – у Сокирянах, де Василь Гончар має право проживати. Належить нерухомість його батьку Борису Гончару. Також сім’я Гончар у 2025 році вклалася у пайову участь будівництва багатоквартирного будинку у Чернівцях, придбавши квартиру площею 46 м². Ця нерухомість записана на Мирославу Гончар.

У декларації за 2025 рік вказано також чотири автомобілі, мотоцикл, комбайн та причеп. Василь Гончар їздить на авто Audi Q7 2011 року випуску, а його дружина – на Mercedes-Benz A 180 CDI.

Додамо, що Василя Гончара на посаду керівника Подільського лісового офісу призначили з 2022 року. До того він з 2018 по 2021 рік працював начальником Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. З 2016 до 2017 року включно працював директором державного підприємства «Сокирянське лісове господарство». За даними «Чесно», з 2020 року Василь Гончар також є депутатом Чернівецької обласної ради від «Аграрної партії України».