Директор Подільського лісового офісу задекларував понад 9,5 млн грн зарплати за 2025 рік
Василь Гончар також вказав три нові земельні ділянки, оформлені на дружину
Директор філії Подільського лісового офісу «Лісів України» Василь Гончар задекларував понад 9,5 млн грн зарплати за 2025 рік. Про це він зазначив у декларації, поданій до НАЗК. Також у документі вказано три нові земельні ділянки, які оформили на його дружину торік, та недобудовану квартиру у Чернівцях.
Василь Гончар керує Подільським лісовим офісом, який охоплює три області – Чернівецьку, Хмельницьку та Тернопільську. Його на цю посаду призначили у 2022 році. Водночас у 2023 році його задекларована зарплата становила понад 3,9 млн грн, а у 2024-му – понад 6 млн грн. За рік його зарплатня зросла ще на понад 3 млн грн. «Суспільне.Чернівці» надсилало інформаційний запит до держпідприємства «Ліси України», щоб з’ясувати за якими критеріями визначається розмір зарплати керівників філій та скільки в середньому отримують рядові працівники структури. Однак відповідь на запит так і не надійшла. Також сам Василь Гончар не відповідав на телефонні дзвінки журналістів.
Окрім великої зарплатні, Василь Гончар у декларації за 2025 рік вказав дохід від продажу сонячної електроенергії – 611 тис. грн. Три СЕС лісник задекларував ще у 2022 році, кожна з яких вартувала приблизно 200 тис. грн. Також профспілка «Ліси України» виплатила нагороду чиновнику в розмірі майже 3 тис. грн. А ще він отримав страхові виплати від компанії «Метлайф» в розмірі майже 62 тис. грн.
Дружина керівника Подільського лісового офісу Мирослава Гончар займається підприємництвом. Вона у 2025 році заробила 3,5 млн грн. За продаж електроенергії жінка отримала понад 310 тис. грн доходу.
Василь Гончар спільно з дружиною задекларував 100 тис. доларів готівкою. Окремо він тримає 3 млн грн готівкою, а Мирослава Гончар – 2 млн грн. На банківському рахунку лісник тримає понад 2,2 млн грн, а його дружина – 431 тис. грн. Окрім того, Мирослава Гончар позичила своєму ж підприємству «Аннона-Плюс» понад 1,6 млн грн.
У розділі «Нерухомість» у Василя Гончара вказано 40 об’єктів. Це 31 земельна ділянка у селах Олексіївка та Гвіздівці Сокирянської громади. Дев’ять з них взяті в оренду, а інші землі належать йому та дружині. Також з них три земельні ділянки в селі Олексіївка Василь Гончар зареєстрував у 2025 році. Власницею землі є дружина. Ділянки мають площу майже 60 тис. м², а їхня вартість на момент придбання становила понад 310 тис. грн. У сім’ї Гончарів є торгівельний центр у Сокирянах площею 454 м². Він також задекларував право користування квартирою в Чернівцях площею 66 м², яка є власністю Любові Гончар.
У декларації зазначені чотири житлові будинки, два з яких куплені у 2022 році. Три розташовані у селі Олексіївка. Один будинок – у Сокирянах, де Василь Гончар має право проживати. Належить нерухомість його батьку Борису Гончару. Також сім’я Гончар у 2025 році вклалася у пайову участь будівництва багатоквартирного будинку у Чернівцях, придбавши квартиру площею 46 м². Ця нерухомість записана на Мирославу Гончар.
У декларації за 2025 рік вказано також чотири автомобілі, мотоцикл, комбайн та причеп. Василь Гончар їздить на авто Audi Q7 2011 року випуску, а його дружина – на Mercedes-Benz A 180 CDI.
Додамо, що Василя Гончара на посаду керівника Подільського лісового офісу призначили з 2022 року. До того він з 2018 по 2021 рік працював начальником Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. З 2016 до 2017 року включно працював директором державного підприємства «Сокирянське лісове господарство». За даними «Чесно», з 2020 року Василь Гончар також є депутатом Чернівецької обласної ради від «Аграрної партії України».