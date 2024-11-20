Цивільні, які перебували у російському полоні, зможуть отримати відстрочку від мобілізації

У середу, 20 листопада, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що надає право цивільним, які перебували у полоні, отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Законопроєкт №12104 підтримали 304 парламентарі. Він вносить зміни до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Відповідно до документа, цивільні українці, які перебували у російському полоні, матимуть можливість отримати відстрочку від мобілізації. Крім того, цей законопроєкт спрощує порядок надання відстрочки тим, чиї близькі родичі зникли безвісти.

«Відстрочка надаватиметься як родичам осіб, визнаних зниклими безвісти за особливих обставин, так і тим, хто отримав статус «безвісно відсутнього» через суд. Родичам не доведеться проходити складні судові процеси, достатньо буде документів із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду», – пояснив нардеп Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що під близькими родичами мається на увазі чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Також Верховна Рада підтримала законопроєкт №11531, який дозволить військовослужбовцям, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій, звільнитися зі служби. Цей законопроєкт підтримали 308 народних депутатів.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів – з 10 листопада до 7 лютого 2025 року включно.