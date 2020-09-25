Мирослава Лісна була депутаткою Львівської облради від «Європейської солідарності»

Від коронавірусу померла 67-річна депутатка Львівської обласної ради Мирослава Лісна. Про це вранці 25 вересня повідомив голова облради Олександр Ганущин.

Мирослава Лісна раніше була керівницею відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації, після цього методистом. На виборах у 2015 році пройшла у Львівську обласну раду від Блоку Петра Порошенка («Європейська солідарність»).

Мирослава Лісна народилася 30 травня 1953 року. Проживала у Пустомитах. У 2015 році президент України присвоїв Лісній звання заслуженого працівника освіти.