Кирила Буданова призначили керівником координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Кабінет міністрів України призначив начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова керівником координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомила у вівторок, 31 травня, прес-служба ГУР МО.

«Головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими призначено начальника ГУР МО України», – йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уряд створив 11 березня. Крім того, для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, зокрема серед мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.

Як наголосили в Головному управлінні розвідки, процедура звернень для родичів військовополонених залишається незмінною. Звернутися на «гарячу лінію» Національного інформаційного бюро можна за коротким номером 1648 або +380 44 287 81 65 (для дзвінків з-за кордону).

Нагадаємо, дотепер головою координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими була міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. 30 травня вона повідомила, що більше не займатиметься питаннями обміну військовополонених, оскільки ці функції переходять до Головного управління розвідки Міноборони і Служби безпеки України.