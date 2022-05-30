Верещук заявила, що передає свої повноваження щодо обміну військовополоненими розвідці та СБУ

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що передає свої повноваження щодо обміну військовополоненими розвідці та Службі безпеки. Про це Верещук повідомила у Facebook.

«Щодо подальшої роботи з обміну військовополоненими: Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю головному управлінню розвідки Міноборони... Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ», – повідомила вона.

Верещук зазначила, що відповідні реєстри щодо військовополонених уже створили, відпрацювали організаційні питання та налагодили комунікаційні канали з окупантами щодо обміну.

Віце-прем’єр-міністерка також зазначила, що Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.